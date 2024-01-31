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Адвокат блогера Тавдирякова сообщил о его задержании
В Казани задержали блогера Расула Тавдирякова. Об этом накануне вечером заявил его адвокат Руслан Нагиев.
По словам правозащитника, блогера подозревают в совершении преступления, связанного с «переводами денег».
«Следственные действия будут продолжены завтра», – отметил Нагиев.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что блогер проходит по делу в качестве свидетеля. У правоохранительных органов появились вопросы к Тавдирякову в рамках возбужденного уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности.
По версии следствия, группа татарстанцев в 2021 году направила деньги турецким кураторам в поддержку ИГ*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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