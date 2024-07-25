В Казани по ночам будут ограничивать движение по Горьковскому шоссе и 2 улицам

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В Казани из-за реконструкции надземных пешеходных переходов временно ограничат движение транспорта по Горьковскому шоссе, а также улицам Фрунзе и Болотникова. Об этом сообщается на сайте мэрии.

С 0:00 до 4:00 27, 28 и 29 июля будут недоступны для автомобилистов участки дороги в районе дома № 13 по ул.Фрунзе (в направлении движения в сторону ул.Восстания) и у здания № 13а по ул. Болотникова (в направлении движения в сторону ул.Лазарева).

В это же время суток 3, 4 и 5 августа будут перекрыты участки рядом с домом № 19 по ул.Фрунзе (в направлении движения в сторону ул.Восстания) и у постройки № 5 по ул. Болотникова (в направлении движения в сторону ул. Халтурина).

Также 7 и 8 августа проезд будет недоступен в районе дома № 30 корп.1 по Горьковскому шоссе, а 10, 11 и 12 августа — в районе дома № 3а по ул.Фрунзе (в направлении движения в сторону ул.Восстания) и здания № 29а по ул.Болотникова (в направлении движения в сторону ул.Кулахметова).

Кроме того, в это же время суток 28 августа будет закрыта проезжая часть в районе дома № 4 по Горьковскому шоссе.

Напомним, реконструкция Горьковского шоссе началась в 2022 году. Согласно проекту, дорога будет расширена до шести полос – по три полосы в каждую сторону. Предусмотрено строительство трех подземных и пяти надземных пешеходных переходов, трех подземных и трех одноуровневых разворотных петель, тоннеля и эстакады. Благодаря обновлению Горьковское шоссе сможет пропускать до 11 тыс. автомобилей в час. Все работы по расширению магистрали планируется завершить в ноябре.