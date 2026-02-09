В Казани планируют ввести более 1,2 млн кв. метров жилья в 2026 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2026 году руководство Татарстана поставило «достаточно напряженный» план по вводу жилья в Казани в размере 1,25 млн кв. метров. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил начальник Управления градостроительных разрешений города Марсель Абдулхаков.

«Республика Татарстан занимает первое место по объему введенного жилья по Приволжскому федеральному округу. Более 37% введенного в Татарстане жилья приходится на город Казань. Всего за последние пять лет в городе Казани управлением введено в эксплуатацию почти 6,2 млн кв. метров жилья, что сопоставимо с Альметьевским районом и городом Альметьевском», – отметил докладчик.

Абдулхаков добавил, что план в 2025 году был перевыполнен на 1%. Всего по городу ввели более 1,3 млн кв. метров жилья: 708 тыс. – это ИЖС, а 601 тыс. – многоквартирные дома.

При этом в Казани продолжается активное строительство многоквартирного жилья. Так, в прошлом году было выдано 60 разрешений на строительство 66 многоквартирных домов жилой площадью 945 тыс. кв. метров, срок строительства которых составит от двух до пяти лет.

«Разрешение на 66 многоквартирных домов – это почти миллион квадратных метров. И важно, что строительство идет повсеместно – мы осваиваем и периферию, и реновации промышленных зон. То, что мы только начинали обсуждать десять лет назад такими робкими шажками, на сегодняшний день выросло в красивые, современные, благоустроенные микрорайоны», – прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.