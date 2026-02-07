Татарстан выполнил 22% плана по вводу жилья с начала года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане с начала года ввели более 687 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 22% от годового плана. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на еженедельном совещании в Доме Правительства РТ. Его слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

По словам Айзатуллина, в рамках коммерческого строительства сдано 32 многоквартирных дома, по линии социальной ипотеки выполнено 6% плана – введен первый из 108 запланированных домов. Наибольший прогресс наблюдается в индивидуальном жилищном строительстве – введено 445 тыс. кв. м, или 23% годового объема.

Отдельные категории граждан, включая детей-сирот, многодетные и молодые семьи, а также переселенцев и чернобыльцев, в 2026 году получат новое жилье. Для детей-сирот предусмотрено приобретение 641 квартиры в 52 многоквартирных домах.

Кроме того, продолжается строительство социальных и инфраструктурных объектов: школ и детских садов, спортивных комплексов, приемно-диагностического отделения в Казани, многофункциональных культурных центров, рекультивация иловых полей, благоустройство общественных пространств, модернизация инженерной и коммунальной инфраструктуры. По большинству объектов работы ведутся в рамках государственных и республиканских программ и находятся на разных стадиях выполнения.