В Казани планируют построить городскую марину за 10,5 млрд рублей

В столице Татарстана планируют построить городскую марину за 10,5 млрд рублей. Предполагается, что она будет вмещать около 700 лодок, сообщила на форуме «Казаныш» главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

«Как только в прошлом году на «Казаныше» мы показали концепцию развития речной инфраструктуры, в разы увеличилась активность всего сообщества», – заметила спикер.

«Вот несколько цифр. Например, по Казани количество зарегистрированных маломерных судов за год возросло более чем на 400, в Татарстане – почти на 800 единиц. Почти на 17% увеличился поток туристов, которые хотели бы покататься на туристических трамвайчиках. Хотели бы и могли бы и больше, только нет инфраструктуры, не хватает у нас стоянок для туристических трамвайчиков», – констатировала она.

Тухватуллина также подчеркнула, что инвесторы активно работают в этом направлении, еженедельно проводятся совещания, заслушивают инициативы.

«Но две точки мы не потянем. Их нужно обязательно делать в комплексе с программами. Я надеюсь, что вы нас поддержите, Рустам Нургалиевич (Раис Татарстана Рустам Минниханов – прим. Т-и), и мы запустим ключевые истории наши. Это городская марина и детская парусная школа», – подчеркнула главный архитектор Казани.

«Мы с сообществом обсуждали несколько вариантов, все-таки остановились на точке в районе полуострова Локомотив. Это и близко к центру, и недалеко находится активно развивающаяся территория Новая Портовая. Рядом железнодорожный и речной вокзалы, то есть все условия, чтобы такой кластер заработал активно, у нас есть», – уточнила она.

Строительство новой марины без учета времени на проектные работы займет примерно пять лет. Примерная стоимость – 10,5 млрд рублей без учета моста, который в перспективе свяжет центр города и полуостров.