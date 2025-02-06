Минниханов: Всевышний дал нам воду, осталось только воспользоваться

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Потенциал развития водных территорий у Татарстана и Казани огромен. Однако для того, чтобы в полной мере воспользоваться ими, необходимо создать соответствующую инфраструктуру. Об этом на Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш» заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Я считаю, что у нас огромный потенциал. Мы можем создать 40 тыс. разных лодок и до 400 тыс. частных. Потенциал – хотя бы 200 тыс. лодок обеспечить. Но для этого не просто заправки нужны, а еще система пирсов, система гостеприимства, все эти вопросы», – сказал Минниханов.

Он поручил проработать проекты по водным территориям возле водно-туристического кластера «Локомотив», у «Чаши», около детского парка «Елмай» и иловых полей.

«И ближе к Кремлю тоже надо такие [места] создавать. Поэтому целиком и полностью поддерживаем эту концепцию [развития водных территорий]. И по республике еще надо посмотреть. Люди должны путешествовать, отдыхать. Воды у нас много, Всевышний нам эту воду дал. Осталось только воспользоваться», – заключил Раис Татарстана.