В Казани появится крупнейший в Европе Центр экстремальных водных видов спорта

В Казани объявили международный архитектурный конкурс для создания концепции самого большого в Европе Центра экстремальных водных видов спорта. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на международном форуме «Казаныш».

«В рамках программы "Казань – город на воде" к 2030 году на полуострове Локомотив мы задумали сформировать один из крупнейших в России водно-туристических кластеров. Спортивный центр, архитектурная концепция которого будет определена по итогам международного конкурса, станет ключевым элементом будущего кластера и крупнейшей в Европе тренировочной базой для спортсменов мирового уровня и молодежи», – заявил мэр.

По его словам, новый комплекс станет местом проведения престижных соревнований под эгидой международных спортивных федераций и площадкой, где совершаются первые шаги к большим достижениям.

Проект предполагает не только строительство спортивного центра, но и развитие водноспортивных школ, подготовку специалистов в области водного транспорта и экологии, создание удобных общественных пространств, таких как набережные, парки и пляжи, а также обеспечение безопасного пассажирского сообщения.

Техническое задание для конкурса разрабатывается специалистами Института развития города Казани с участием представителей бизнеса и горожан. В 2024 году прошли обсуждения, где были определены основные принципы развития прибрежных территорий. В феврале 2025 года состоялась новая сессия, на которой эксперты и горожане делились своим видением будущего Центра экстремальных водных видов спорта.

Итоги конкурса будут подведены до конца 2025 года. Участие в нем примут как российские, так и зарубежные архитектурные компании.

В рамках программы «Казань – город на воде» планируется построить 17 крупных объектов водной инфраструктуры, включая яхт-клубы и судостроительный кластер. А в центральной части города также будет открыт детско-юношеский Центр водной культуры с парусной школой. Новый проект должен повлиять на развитие малого и среднего бизнеса, создавая новые возможности для городской экономики.