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В Казани планируют открыть новую платную парковку
В Казани планируют расширить число парковочных мест. Проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.
144 машино-места будут находится по улице Козина, на территории вдоль домов №2, 8. Стоимость стоянки составит 30 рублей в час.
Кроме того, будут внесены изменения в работу нескольких уже действующих парковок. В результате число платных машино-мест на муниципальных парковках увеличится с 9531 до 9649,
Ранее «Татар-информ» сообщал о временном закрытии парковок возле Центрального стадиона и экстрим-парка «УРАМ».
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