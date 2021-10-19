Первый участок дублера Горьковского шоссе в Казани построен на 90%

Фото: kzn.ru

В Казани строительные работы на первом участке дороги — дублера Горьковского шоссе, идущем от улицы Несмелова до Храма всех религий, выполнены на 90%. Сейчас здесь завершается укладка асфальтового покрытия, сообщает сайт мэрии столицы Татарстана.

Строительство магистрали — дублера Горьковского шоссе от улицы Несмелова до трассы М7 «Волга» ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность трассы, которая пройдет вдоль Горьковской железной дороги, составит около 16 километров. Она будет представлять собой четырехполосную дорогу (по две полосы в каждую сторону) с тротуарами и велодорожками.

Фото: © kzn.ru

Участок автодороги длиной 6,2 километра от улицы Несмелова до Храма всех религий разделен на два части. Первая из них, от улицы Несмелова до Адмиралтейского пруда, уже возведена, ее протяженность — 1,5 километра. На сегодняшний день работы ведутся на втором пусковом комплексе — от Адмиралтейского пруда до Храма всех религий.

Ход строительства проинспектировал сегодня мэр Казани Ильсур Метшин. Он назвал дублирующую Горьковскую шоссе дорогу одним из приоритетных проектов, призванных улучшить транспортную доступность. «В Казани растет количество жителей, вместе с ними в среднем на 15 тыс. в год увеличивается число автомобилей. Также развиваются микрорайоны, город разрастается, поэтому важно строить новые дороги. Одной из них является дорога — дублер Горьковского шоссе <…>», — заметил он.

Фото: © kzn.ru

Заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев рассказал, что строительные работы ведутся по графику и что большая их часть выполнена. В том числе практически окончена прокладка и перекладка инженерных коммуникаций, в целом проложено более 10 километров трубопроводов диаметром от 0,5 до 2 метров. Завершается и подготовка асфальтового покрытия — уже уложены нижний и выравнивающий слои. Продолжаются работы по озеленению дороги, установке освещения и шумозащитных экранов.

Отдельно Куляжев упомянул строительство двух очистных сооружений, одно из которых было возведено со стороны старого русла Казанки. По его словам, это позволит очищать стекающие с дороги ливневые стоки, чтобы «в водоем попадала только чистая вода».

Фото: © kzn.ru

В ответ на вопрос главы города, когда начнется строительство второго этапа дороги — от Храма всех религий до трассы М7, замруководителя исполкома уточнил, что на данный момент завершается проектирование дороги, затем будет назначена экспертиза. «К концу года мы хотели бы получить итоговый проект», — пояснил он.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги», ка к и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Их цели были скорректированы в 2020 году после начала экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.