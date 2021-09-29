Песошин оценил ход строительства Вознесенского тракта и дублера Горьковского шоссе

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин проинспектировал ряд строящихся дорожных объектов в Казани. Так, он осмотрел дублер Горьковского шоссе, I этап Вознесенского тракта, сообщает пресс-служба Кабмина РТ.

В мероприятии также приняли участие представители Миндортранса РТ, исполкома и других ведомств.

Как рассказали Песошину, по новому генплану столицы РТ общая длина Вознесенского тракта составит около 10 км. Предполагается, что его строительство разгрузит Мамадышский тракт и частично — Оренбургский. Это улучшит ситуацию для жителей Вознесенского, Больших Клыков, Самосырова, Салмачей, Привольного, Вишневки и ЖК «Весна».

Замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев подчеркнул, что строительные работы проводятся в соответствии с графиком.

«Самый актуальный вопрос — это перекладка инженерных коммуникаций, чтобы подготовить фронт работы для строителей. Пожалуй, это самая сложная и серьезная часть, которую предстоит выполнить в ходе строительства первой очереди Вознесенского тракта», — подчеркнул специалист.

Вторая задача — это переключение движения на улице Гвардейской, где должно начаться устройство путепровода. На проспекте Победы такие работы уже выполнены.