В Казани пересмотрели дело экс-чиновника, незаконно выписавшего 27 штрафов

В Кировском суде Казани пересмотрели дело бывшего главного специалиста по вопросам общественной безопасности администрации Кировского и Московского районов Олега Сайдашева.

В 2019 году его обвиняли в 27 эпизодах служебного подлога и превышения должностных полномочий. По версии следствия, Сайдашев в 2017 году оштрафовал 22-летнего казанца за то, что тот продавал яйца в неположенном месте. Тогда мужчине пришлось заплатить три тысячи рублей.

Однако затем на имя молодого человека пришли ещё 27 аналогичных штрафов – их общая сумма составила 84 тысячи рублей. Сам молодой человек долгое время даже не подозревал о своих «долгах», потому что оповещения приходили по адресу, где живут его родители.

Тогда суд завершился примерением сторон и закрытием уголовного дела. Сайдашев выплатил штраф в 30 тысяч рублей, возместил пострадавшему моральный ущерб и извинился перед ним.

«Еще до начала судебного следствия я передал деньги детскому дому в размере семи тысяч рублей, чтобы загладить свою вину», – рассказывал Сайдашев до начала процесса.

Сегодня следователь ходатайствовал о пересмотре уголовного дела. Такое решение принял кассационный суд после обращения прокуратуры.

Сегодня Сайдышев заявил, что вину полностью признает. Ходатайство следователя он неожиданно поддержал.

Судья повторно изучил материалы дела, среди которых были документы о передаче денег в детский дом, а также квитанции об оплате штрафа.

По словам пострадавшего, сейчас на нем «висят» неоплаченные штрафы на сумму 17 тысяч рублей. Из-за этого приставы арестовали авто пострадавшего.

«Сам погашать эти долги я не намерен. Почему я должен это делать, если не совершал нарушения?» – задался вопросом Землянов.

Однако прокурор посчитал, что выплаченного штрафа недостаточно, чтобы загладить вину перед государством. В противовес этому выступил сам потерпевший. Он заявил, что его вполне устраивает прошлый приговор.

Сайдашев и его адвокат также попросили суд отказать гособвинению в пересмотре дела.

Суд встал на сторону экс-чиновника. По словам судьи, наказанием за преступление средней тяжести может быть выплата штрафа. Соответственно, Сайдашев полностью загладил свою вину перед пострадавшим и государством.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани будут судить специалиста районной администрации, незаконно выписывавшего штрафы. Мужчина свою вину полностью признал.