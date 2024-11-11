В Казани перекроют проезжую часть около дома №90 по Проспекту Победы

В Казани с 21 ноября по 21 декабря будет частично ограничено движение транспорта по проспекту Победы.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, в этот период времени перекроют проезжую часть около дома №90.

Причина вводимых ограничений - строительство водопровода, хозяйственно-бытовой и промышленной канализаций.

Напомним также, что с 13 по 27 ноября в Казани частично ограничат движение по улице Большая Красная.

А еще с 12 ноября частично перекроют проезжую часть и тротуары в Ново-Савиновском районе города.