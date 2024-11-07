В Ново-Савиновском районе Казани почти на 2 месяца ограничат движение транспорта

В Ново-Савиновском районе Казани частично перекроют проезжую часть и тротуары. Причиной тому послужила реконструкция третьего северного коллектора. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В период с 12 ноября по 8 января будет закрыт местный проезд возле здания №28 по улице Чистопольской. С 26 ноября по 8 января перекроют движение на участке дороги у дома №26 по той же улице. На аналогичный срок частично закроют тротуар около здания №30 по той же улице.

Кроме того, с 23:00 27 декабря до 6:00 28 декабря будет ограничено движение транспорта между зданиями №26 и №28, расположенными на улице Меридианной. В том же промежутке перекроют проезд между домами №28 и №30 по ул.Чистопольской.