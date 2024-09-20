В Казани перед саммитом БРИКС организована программа для сотрудников туротрасли

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по туризму

Обучающая программа «Гостеприимство. Перезагрузка-2024. БРИКС», организованная в Казани в преддверии саммита БРИКС, объединила в течение двух дней около 1200 человек: руководителей и линейный персонал гостиниц и ресторанов, экскурсоводов, музейных сотрудников и туроператоров. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Участникам рассказывают, как будет проходить саммит, и обучают, как принимать высокопоставленных гостей. Программа выстроена таким образом, чтобы не только дать знания по основам этикета, межкультурных коммуникаций и протокола, подготовить к обслуживанию гостей по стандартам халяль, но и погрузить в международную повестку.

В частности, доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России Александр Бобров объяснил, что такое группа БРИКС, рассказал историю ее создания, цели, задачи и значение. Местный эксперт Дильбар Садыкова, председатель Академии молодежной дипломатии и креативных коммуникаций и делегат России на мероприятиях БРИКС, поделилась практическими советами по межкультурному взаимодействию. Преподаватель московской Novikov Business School Инна Щепетова поделилась видением того, как достичь безупречного сервиса.

Обучающая программа реализуется Государственным комитетом РТ по туризму совместно с Ассоциацией отелей города Казани и Татарстана, Ассоциацией рестораторов и отельеров города Казани и Татарстана, Комитетом по развитию туризма Казани.

В ведомстве уверены, что инициатива направлена в том числе на долгосрочную перспективу. Готовность инфраструктуры и персонала к приему иностранцев должна помочь достижению целей национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» по увеличению экспорта туристских услуг в три раза к 2030 году. Нацпроекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.