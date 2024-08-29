В Казани отреставрируют особняк, в котором жил писатель-коммунист Джерманетто

В столице Татарстана проведут реставрацию объекта культурного наследия регионального значения — дома №6 по улице Островского. В 1941-1942 годах в этом особняке XIX века жил итальянский писатель-коммунист Джованни Джерманетто. Акт государственной историко-культурной экспертизы опубликовал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Здание было построено в начале или середине XIX века (до 1870 года), тогда оно было одноэтажным. Первым его владельцем был купец 2-й гильдии Кондратий Гейст. В 1906 году дом перестроила его дочь — владелица табачной фабрики София Гейст (Рам). Тогда были пристроены дополнительные объемы, надстроены второй и — в части здания — антресольный этажи.

В 1919-1920 годах здесь размещалась Центральная мусульманская военная коллегия. В 1941-1942 годах в доме жил итальянский коммунист — писатель и публицист Джованни Джерманетто (1885–1959), наиболее известный как автор автобиографической повести «Записки цирюльника» (русский перевод вышел в 1930-м).

До недавнего времени в здании находилась скорая неотложная стоматологическая помощь. Сейчас оно находится в оперативном управлении Министерства промышленности и торговли Татарстана.

Двухэтажное кирпичное здание с проездной аркой имеет подвал и мансардный этаж со двора, торцами примыкает к офисно-административным зданиям Минпромторга РТ. Фасады по улице Островского оштукатурены и богато украшены лепниной. Дворовые фасады сдержаны, частично оштукатурены, украшены кирпичным декором, окрашены по кирпичной кладке. Представляет собой памятник жилой архитектуры в стиле эклектики барочного направления.

Экспертиза показала, что фундамент и стены особняка находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, цокольная часть стен и отмостка — в неудовлетворительном, крыша основного здания — в аварийном.

Заказчиком проекта выступил Главинвестстрой РТ, разработчиком — ГУП «Татинвестгражданпроект». Он предусматривает приспособление особняка под административные помещения Минпромторга РТ с соблюдением противопожарных норм и обеспечением доступа представителей маломобильных групп населения.

Планируется укрепить фундаменты, отремонтировать перекрытия, отремонтировать и отреставрировать крышу, восстановив парапет и обустроив дополнительные слуховые окна для ее проветривания, обновить и реставрировать фасады с воссозданием в гипсе фрагментов утраченного лепного декора наличников, лепных элементов пилястр и кронштейнов карниза по сохранившимся деталям, привести в порядок внутренние помещения (в том числе обустроив временные перегородки, заложив проемы и так далее), а также обновить инженерные сети.

В проездной арке должны быть установлены утраченные кованые ворота. Отделку фасадов предполагается сделать соответствующей исторической: основная плоскость стен должна быть охристого колера, деталей — светло-охристого.