Бывшую фабрику «Адонис» в Казани признают объектом культурного наследия

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани появится новый объект культурного наследия — здание бывшей фабрики «Адонис». Оно расположено на улице Профсоюзной, 3. Положительное заключение экспертизы опубликовал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Памятник архитектуры относится к XVIII-XIX векам. Он построен в историческом центре Казани и является важным градообразующим элементом, так как расположен на красной линии улиц и фиксирует улицы Джалиля, Чернышевского, а по Профсоюзной занимает всю длину квартала.

Строительство двухэтажного корпуса торговых рядов началось весной 1825 года, а уже в ноябре стало известно о завершении работ и скором запуске торговли. Спустя год рядом завершилось возведение одноэтажного корпуса.

До наших дней корпус фабрики, как и вся окружающая территория, претерпел множество изменений. Так, в 1899 году по инициативе торговцев-москательщиков появилась открытая галерея, выходившая на улицу. Изначально здание торговых рядом было двухэтажным, фасады были декорированы пилястрами, наличниками, замками, карнизами, полочками. В конце XIX века здесь провели реконструкцию — открытая галерея была закрыта воротами-ставнями, чтобы увеличить торговое пространство.

С 1930 года здесь разместилась швейная фабрика №4, а после войны был надстроен третий этаж, со стороны двора пристроены дополнительные площади и хозяйственные постройки. Это полностью изменило дворовый фасад. Также поменялся облик небольшого отдельно стоявшего корпуса, который находился на современной улице Чернышевского, — между ним и Москательным рядом появился 4-этажный корпус фабрики, придав трем зданиям Г-образный контур.

В 1993 году Казанская швейная фабрика №4 стала акционерным обществом «Адонис».

В настоящее время структура лавок Москательных рядов сохранилась лишь в пределах капитальных стен первого этажа. Это произошло из-за того, что помещения первого этажа были перекрыты сводами. Кроме того, до нас дошли два подвальных этажа под угловыми частями здания. Оставшиеся площади были полностью перепланированы после размещения фабрики. Сейчас состояние здания оценивается как ограниченно работоспособное.

Несмотря на это, объекты обладают историко-культурной ценностью и особенностями. Это обосновывает их включение в единый госреестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации как регионального памятника.