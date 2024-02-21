Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Дом в Казани, где жил итальянский писатель, станет административным зданием Минпромторга
В Казани проведут ремонтно-реставрационные работы в доме №6 по ул.Островского. В 1941-1942 годах здесь жил итальянский писатель-коммунист Джованни Джерманетто. Итогами историко-культурной экспертизы поделился Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.
В середине XIX века здание было одноэтажным с подвалом и принадлежало владелице табачной фабрики С.К.Гейст (Рам). В 1906 году его новая владелица провела реконструкцию, пристроив дополнительные объемы, в том числе второй этаж и в части здания антресольный этаж.
Фасады дома богато украшены лепниной, во дворе более сдержаны — частично оштукатурены, украшены кирпичным декором и окрашены по кирпичной кладке. Памятник архитектуры относится к стилю эклектики барочного направления, торцами примыкает к офисно-административным объектам Минпромторга РТ.
Проведенное обследование показало, что в основном строительные конструкции здания находятся в ограниченно работоспособном состоянии, а крыша — в аварийном. Объект планируют привести в работоспособное состояние и приспособить под административные помещения Министерства промышленности и торговли Татарстана.
Запланировано укрепление фундаментов, ремонт перекрытий, реставрация крыши с восстановлением парапетного ограждения, устройство дополнительных слуховых окон для проветривания крыши, ремонт и реставрация фасадов, восстановление фрагментов утраченного лепного декора наличников, лепных элементов пилястр и кронштейнов карниза по сохранившимся деталям. Также работы затронут внутренние помещения, инженерные сети.
Проект получил положительное заключение экспертизы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»