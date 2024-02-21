Дом в Казани, где жил итальянский писатель, станет административным зданием Минпромторга

В Казани проведут ремонтно-реставрационные работы в доме №6 по ул.Островского. В 1941-1942 годах здесь жил итальянский писатель-коммунист Джованни Джерманетто. Итогами историко-культурной экспертизы поделился Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

В середине XIX века здание было одноэтажным с подвалом и принадлежало владелице табачной фабрики С.К.Гейст (Рам). В 1906 году его новая владелица провела реконструкцию, пристроив дополнительные объемы, в том числе второй этаж и в части здания антресольный этаж.

Фасады дома богато украшены лепниной, во дворе более сдержаны — частично оштукатурены, украшены кирпичным декором и окрашены по кирпичной кладке. Памятник архитектуры относится к стилю эклектики барочного направления, торцами примыкает к офисно-административным объектам Минпромторга РТ.

Проведенное обследование показало, что в основном строительные конструкции здания находятся в ограниченно работоспособном состоянии, а крыша — в аварийном. Объект планируют привести в работоспособное состояние и приспособить под административные помещения Министерства промышленности и торговли Татарстана.

Запланировано укрепление фундаментов, ремонт перекрытий, реставрация крыши с восстановлением парапетного ограждения, устройство дополнительных слуховых окон для проветривания крыши, ремонт и реставрация фасадов, восстановление фрагментов утраченного лепного декора наличников, лепных элементов пилястр и кронштейнов карниза по сохранившимся деталям. Также работы затронут внутренние помещения, инженерные сети.

Проект получил положительное заключение экспертизы.