К саммиту БРИКС в Казани отреставрируют башню Сююмбике

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К саммиту БРИКС, который пройдет в октябре 2024 года в Казани, отреставрируют башню Сююмбике. Об этом в прямом эфире, организованном Центром управления регионом, рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Сегодня Татинвестгражданпроект дорабатывает проектную документацию, и мы к БРИКСу обновим фасады, сделаем компоновку кирпичной кладки и на этом пока остановимся. Следующий год уже покажет с учетом финансирования», — пояснил он.

Гущин также отметил, что нужно решать вопрос с конструктивным вмешательством в здание башни Сююмбике: проводить укрепительные работы как внутри, так и снаружи.

«Мы проблемные зоны этого объекта знаем. Ему ничего не угрожает на сегодняшний день», — заключил глава комитета.