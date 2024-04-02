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К саммиту БРИКС в Казани отреставрируют башню Сююмбике
К саммиту БРИКС, который пройдет в октябре 2024 года в Казани, отреставрируют башню Сююмбике. Об этом в прямом эфире, организованном Центром управления регионом, рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
«Сегодня Татинвестгражданпроект дорабатывает проектную документацию, и мы к БРИКСу обновим фасады, сделаем компоновку кирпичной кладки и на этом пока остановимся. Следующий год уже покажет с учетом финансирования», — пояснил он.
Гущин также отметил, что нужно решать вопрос с конструктивным вмешательством в здание башни Сююмбике: проводить укрепительные работы как внутри, так и снаружи.
«Мы проблемные зоны этого объекта знаем. Ему ничего не угрожает на сегодняшний день», — заключил глава комитета.
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