В Казани отреставрируют Доходный дом Сушенцова начала XX века

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В Казани отреставрируют Дом П.М.Сушенцова — объект культурного наследия регионального значения. Научно-проектная документация на проведение работ для сохранения здания получила положительную оценку от экспертов. Документ размещен на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Трехэтажный дом с пристроем возведен в 1904 году и располагается в границах территории исторического поселения Казани. Согласно документации, здание является частью небольшого домовладения, которым в разные годы владели известные дворяне и купцы Казани, в том числе Владимир Депрейс и Петр Сушенцов. Сведения о доме относятся еще к 70-м годам XIX века — тогда владельцем двухэтажного деревянного здания значился «титулярный советник Василий Васильев Степанов», а затем его наследники и другие лица. К Депрейсу здание перешло в 1898 году, а в 1900-м от его наследников — к казанскому купцу Петру Сушенцову, который перестроил его в трехэтажный доходный дом. До настоящего времени сохранились главный дом и часть двухэтажного флигеля.

Во время реконструкции планируется демонтировать обрушившиеся конструкции, поздние перегородки и аварийные участки перекрытий, полностью воссоздать утраченный пристрой, отремонтировать кровлю, воссоздать утраченные элементы. Вместо демонтированных будут установлены новые перекрытия с соблюдением исторических отметок пола, устроены новые перегородки для современного использования, спуски в подвал и реставрация фасадов с восстановлением утраченного декора (балконов, архитектурного металла, навесов).

Также специалисты восстановят утраченные деревянные оконные и дверные заполнения, отреставрируют элементы, которые являются предметом охраны объекта, устроят наружную архитектурную подсветку и приспособят все здание под нормы пожарной безопасности.