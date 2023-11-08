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В Казани почти за 500 млн рублей продают здание бывшей фабрики «Адонис»
В Казани продают здание, где ранее находилась экс-швейная фабрика «Адонис», за 493,3 млн рублей.
Согласно опубликованному объявлению, здание расположено на улице Лесгафта (дом №24). Площадь объекта — 7,8 тысячи «квадратов».
«Реализуемое имущество не относится к объектам культурного наследия и не включено в Единый госреестр объектов культурного наследия», —говорится в объявлении.
При этом, по словам автора поста, деятельность на указанных объектах должна осуществляться в соответствии с Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов России».
Также уточняется, что Минземимущества РТ намерено заключить соглашение о сервитуте в отношении земельного участка площадью 1273 квадратных метра.
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