В Казани почти за 500 млн рублей продают здание бывшей фабрики «Адонис»

В Казани продают здание, где ранее находилась экс-швейная фабрика «Адонис», за 493,3 млн рублей.

Согласно опубликованному объявлению, здание расположено на улице Лесгафта (дом №24). Площадь объекта — 7,8 тысячи «квадратов».

«Реализуемое имущество не относится к объектам культурного наследия и не включено в Единый госреестр объектов культурного наследия», —говорится в объявлении.

При этом, по словам автора поста, деятельность на указанных объектах должна осуществляться в соответствии с Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов России».

Также уточняется, что Минземимущества РТ намерено заключить соглашение о сервитуте в отношении земельного участка площадью 1273 квадратных метра.