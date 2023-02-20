Для реставрации дома Михляева-Дряблова в Казани определен новый подрядчик

Главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) РТ определилось с новым подрядчиком для продолжения работ по реставрации и реконструкции объекта культурного наследия дома Михляева-Дряблова в центре Казани. Победителем тендера на проведение запланированных работ с аукционным ценником 80 млн 942 тысячи рублей объявлена компания ООО «Строительная компания «Алтын Групп».

Контракт предусматривает ремонтные работы на площади 4 356 кв. метров, а также приобретение оборудования, мебели, инвентаря и благоустройство территории.

Эскиз фасада дома Михляева-Дряблова после реставрации. Фото: © предоставлено ПЦ «Град»

«Мы знаем, что эти подрядчики работают на объектах в Татарстане и имели дело с объектами культурного наследия – например, недавно ремонтировали ДК Саид Галеева и Дом Тупицина. Имеют в штате конструкторов с опытом работы на сложных объектах. Надеюсь, слаженная команда авторов проекта реставрации Проектного центра «Град» и подрядчика «Алтын групп» осилит этот сложнейший памятник. К нему потребуется особенно внимание. Он пережил страшное время заброшенности, долго стоял в диагональных и постоянно расширяющихся трещинах. Сейчас подрядчику предстоит сложная работа под самым внимательным надзором», – прокомментировала «Татар-информу» помощник Раиса РТ Олеся Балтусова.

Проект реставрации дома купца Ивана Михляева, как ранее сообщал «Татар-информ», был одобрен экспертами еще в декабре 2018 года. Тогда предполагалось, что с сохранением множества позднейших надстроек памятник архитектуры восстановят ориентировочно к 2021 году. За работу взялось ООО «Реставратор», которое укрепило фундаменты здания и особо аварийную стену, однако оставило в зиму объект культурного наследия республиканского значения с открытой кровлей и отсутствующими окнами.

Фото: архив «Татар-информ»

В марте 2021 года стало известно, что ГИСУ вынужден сменить подрядчика, как следствие, – срок сдачи объекта пришлось сдвинуть вопреки первоначальным планам: в 2022 году памятник архитектуры, переданный Музею ИЗО РТ, должен был стать площадкой для празднования и мероприятий по поводу 350-летия со дня рождения Петра I.

Дом Михляева-Дряблова — памятник архитектуры и истории конца XVIII века. Он находится в центре Казани в квартале Петропавловского собора (современный адрес: ул. Мусы Джалиля, 19) и в ретроспективе тесно связан с ним.

С 1774 по 1816 год здание принадлежало городской управе, которая сдавала его внаем. С 1819 года им владело Казанское городское общество — здесь были организованы харчевни. Затем дом поочередно превращался в гостиницу, трактир Курицына, чайную, свечное восковое производство. Последними, уже в советское время, несколько десятилетий здание занимали столярный цех, подсобные помещения и мастерские училища при швейной фабрике «Адонис». Около 20 лет здание пустовало, ускоренно разрушаясь без хозяина.

«После наших активных противоаварийных работ время тоже уже прошло, три года без всякого внимания могли стоить дому утрат. Но ГИСУ РТ во время тогда среагировали на мои просьбы, своими силами закрыли крышу и окна. Мы создали концепцию выставочного зала для детей, для туристов, для посетителей комплекса Петропавловского собора (в этом году, напомним, в храме, который также уже несколько лет находится на реставрации, намерены восстановить росписи нижнего храма – прим. Т-и). И мы должны выдержать требования и к благоустройству территории, и к пешеходной доступности этой аудитории. Проект благоустройства там сделан, и работы будут идти тоже в том году», – отметила собеседница.

Балтусова также отметила, что поддержку Раиса РТ получили также обращения по проектированию и реставрации здания бывшей церкви Космы и Дамиана – придомового храма, примыкающего к Дому Михляева-Дряблова.

Здание бывшей фабрики «Адонис» Фото: © архив «Татар-информ»

«За нее так же возьмутся в ближайший год после обследования. Этот сложный пазл квартала построек XVIII века должен сойтись у нас на глазах, в обозримые годы. Пока неизвестное слагаемое у него – это здание фабрики “Адонис”. Скорее бы его кризис-менеджеры продали в надежные руки. Ведь у них общий двор и общие сети», – обратила внимание помощник Раиса РТ.