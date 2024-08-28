В Казани отменили салют по случаю Дня города и республики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана отменили праздничный салют, который должен был состояться 30 августа по случаю Дня города и Дня республики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани в своем Telegram-канале.

«Друзья! Небольшие изменения в программе на 30 августа. <...> республиканский оргкомитет принял решение внести в программу празднования изменения и отменить салют», — пояснили в городской администрации.

При этом в мэрии напомнили, что в рамках празднования Дня города и Дня республики в Казани откроют детский парк «Елмай» и подростковый клуб «Вертолет», представят изменения во дворах и других локациях, проведут другие мероприятия.

Салют предполагалось организовать в 22.00, о чем ранее сообщал «Татар-информ».