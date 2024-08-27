В День республики общественный транспорт Казани будет ходить до 23.30

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В пятницу, 30 августа, из-за празднования Дня города и Дня республики общественный транспорт Казани будет курсировать по графику выходного дня с продлением режима работы до 23.30. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ:

В частности, до 23.30 будут ходить:

— автобусы по маршрутам №1, 6, 10, 10а, 15, 18, 22, 28, 28а, 29, 30, 31, 33, 35, 35а, 36, 43, 46, 47, 54, 55, 60, 62, 63, 70, 71, 72, 74, 75, 89, 90 и 91;

— троллейбусы по маршрутам №1, 3, 6, 7 и 8;

— трамваи по маршрутам №1, 3, 5, 5а и 7.

Казанский метрополитен будет работать с 6 часов утра до полуночи, а с 9.00 до 23.30 составы будут выходить на линию по пиковому режиму рабочего дня.

В Комитет по транспорту Казани уточнили, что после завершения праздничного салюта будет организована спецподача общественного транспорта.

С 20.30 пассажиров будут ждать в следующих локациях:

— местный проезд между ЦУМом и Дворцом спорта в направлении улицы Саид-Галеева. (автобусы №30 и 10а),

— остановка «Цирк» в направлении улицы Батурина (автобусы №22, 28а и 89),

— остановка «Молодежный центр» в направлении Кремлевской дамбы (автобусы №6, 22, 28а, 33, 35а, 47, 74, 89 и 90),

— остановка «Энергетический университет» в направлении улицы Декабристов (автобусы №6, 15, 22, 29, 35, 36, 47, 45, 60, 62, 72, 75 и 89),

— остановка «Центральный стадион» в направлении Кремлевской дамбы (автобусы №6, 15, 29, 35, 47 и 75),

— остановка «Центральный стадион» в направлении площади Тукая (автобусы №47 и 91).

О том, каким будет праздник в столице Татарстана, можно прочитать в материале «Татар-информа» Детский парк, Билан, герои СВО и салют: как в Казани отметят День города и республики. Раис РТ Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность в ходе празднования Дня республики.