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В Казани отложили создание парка «Манзара» – его проект меняют для увязки с «Кырлаем»
В этом году строительство парка «Манзара» на берегу Казанки пришлось отложить. Сейчас специалисты работают над изменениями уже разработанного эскизного проекта, которые понадобилось внести из-за намерения связать его с территорией бывшего парка «Кырлай», сообщила мэрия со ссылкой на команду Стратегии развития Казанки.
«<...> В этом году финансирование проекта на начало строительных работ, к сожалению, не предусмотрено в связи с тем, что в эскизный проект парка вносятся корректировки, связанные с территорией бывшего парка Кырлай. Одна из задач – увязать в эскизном и рабочем проекте работу с гидротехническим сооружением, которым является территория парка, она защищает другую часть города от подтопления», – ответили представители мэрии на вопросы горожан в соцсетях.
Напомним, парк «Манзара» протяженностью вдоль реки в 1,8 км и площадью 62 га будет разбит между Кировской и Кремлевской дамбами.
В начале июня руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова заявила о желании создать новое общественное пространство на месте бывшего парка аттракционов «Кырлай», чтобы соединить его с «Манзарой». А в конце прошлого месяца Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею создания на месте «Кырлая» парка 1100-летия принятия ислама. С таким предложением к нему обратился муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.
Сообщалось, что работа по проектированию нового парка пройдет в этом году, а в 2024-м объект уже откроется для жителей и гостей Казани.
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