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Минниханов поддержал идею создания парка 1100-летия принятия ислама на месте «Кырлая»
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с муфтием республики Камилем хазратом Самигуллиным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Стороны обсудили вопросы, затронутые на встрече духовенства со строителями будущей Соборной мечети, в том числе новые варианты ее размещения.
Еще один вопрос, поднятый на встрече, перспективы развития бывшего парка «Кырлай». Камиль хазрат Самигуллин поделился предложением духовенства о создании на этой территории парка 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией.
Рустам Минниханов поддержал эту идею. Работа по проектированию нового общественного пространства пройдет в этом году, а в 2024-м, как ожидается, объект уже откроется для жителей и гостей Казани.
Подробнее о прошедшей в Казани дискуссии читайте в материале ««Где полумесяц?»: имамы за «переезд» Соборной мечети Казани, но облик будет доработан».
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