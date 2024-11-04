В Казани открыто движение по дороге — дублеру Вознесенского тракта

С сегодняшнего дня в столице Татарстана открылось движение по дороге — дублеру Вознесенского тракта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани в своем Telegram-канале.

Дорога-дублер ведет от улицы Иман к улице Глушко. Ее строительство городские власти анонсировали в июне этого года.

После открытия новой дороги должны измениться маршруты общественного транспорта. В мэрии пообещали рассказать об этих изменениях в ближайшее время.

В комментариях к записи в Telegram-канале представитель мэрии также уточнил, что разворот «в районе подъемов-спусков под улицей проспект Победы» в дальнейшем переедет дальше по тракту в сторону улицы Глушко.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что платный отрезок Вознесенского тракта будет готов до конца года. При этом на одном из участков тракта почти на три недели ограничат движение.