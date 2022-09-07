news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
7 сентября 2022  11:03
Эвелина Киселёва

В Казани открыли новый военный госпиталь

news_top_970_100

Сегодня в Казани Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов открыли новый военный госпиталь. Построен он был за год.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Ввод в строй госпиталя кардинально улучшит вопросы медицинского обеспечения Казанского гарнизона. Хочется выразить благодарность строителям, которые за рекордный срок, фактически за год возвели здания и сооружения», – отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Три здания нового казанского госпиталя, при строительстве которых применялись уникальные технологии, дополнили медицинский кластер, который формируется неподалеку от Оренбургского тракта. Новый лечебный центр расположен рядом с РКБ и ДРКБ.

Госпиталь рассчитан на 150 мест, поликлиника при нем способна принимать 250 человек в смену.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Напомним, старт строительству дали министр обороны России Сергей Шойгу и Президент РТ Рустам Минниханов. Ранее «Татар-информ» сообщал, что новый военный госпиталь в Казани возглавил подполковник медицинской службы Дамир Ижбердеев.

#военный госпиталь #открытие
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100