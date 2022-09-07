В Казани открыли новый военный госпиталь

Сегодня в Казани Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов открыли новый военный госпиталь. Построен он был за год.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Ввод в строй госпиталя кардинально улучшит вопросы медицинского обеспечения Казанского гарнизона. Хочется выразить благодарность строителям, которые за рекордный срок, фактически за год возвели здания и сооружения», – отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Три здания нового казанского госпиталя, при строительстве которых применялись уникальные технологии, дополнили медицинский кластер, который формируется неподалеку от Оренбургского тракта. Новый лечебный центр расположен рядом с РКБ и ДРКБ.

Госпиталь рассчитан на 150 мест, поликлиника при нем способна принимать 250 человек в смену.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Напомним, старт строительству дали министр обороны России Сергей Шойгу и Президент РТ Рустам Минниханов. Ранее «Татар-информ» сообщал, что новый военный госпиталь в Казани возглавил подполковник медицинской службы Дамир Ижбердеев.