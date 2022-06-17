Стало известно, кто возглавил новый военный госпиталь в Казани

На торжественном вручении республиканской премии «Врач года – Ак чэчэклэр» объявили, что начальником казанского военного госпиталя Министерства обороны Российской Федерации стал подполковник медицинской службы Дамир Ижбердеев.

Напомним, что в Казани будет вновь создан военный госпиталь, строительство начали в августе прошлого года, первый камень заложили Министр обороны России Сергей Шойгу и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Наш коллега представляет новое направление, которое мы возрождаем в Татарстане. Новый современный военный госпиталь станет основой развития той медицины, которая была всегда», – отметил депутат Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов.

«Татар-информу» удалось выяснить, что назначение прошло 1 июня.