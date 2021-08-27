Шойгу: Военный госпиталь в Казани будет оказывать медуслуги на самом высоком уровне

В Казани будет вновь создан военный госпиталь - в следующем году начнет работать его первая очередь. Старт строительству сегодня дали Министр обороны России Сергей Шойгу и Президент Татарстана Рустам Минниханов. Подробности торжественного события – в материале ИА «Татар-информ».

Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Шойгу: в новом военном госпитале применим самые современные строительные и медицинские технологии

Новый госпиталь расположится в районе Оренбургского тракта рядом с республиканскими больницами – клинической и детской. Площадь застройки составит 1,3 гектара – это обусловлено санитарно-эпидемиологическими нормами. Кроме того, обширную территорию легко разбить на отдельные функциональные зоны: лечебную, инфекционную, хозяйственную, техническую и садово-парковую. Специалисты Военно-строительной компании за основу взяли типовое, уже успешно реализованное решение и учли местные климат и геологию.

Проект медучреждения предполагает строительство трех основных зданий, КПП и вспомогательных сооружений: пункта дезинфекции, станции медицинских газов, гаража и других.

Официальная часть мероприятия стартовала с закладки камня госпиталя, которую провели Рустам Минниханов и Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства напомнил, что в последнее время развернулось активное строительство медицинских учреждений по всей стране.

Официальная часть мероприятия стартовала с закладки камня госпиталя, которую провели Рустам Минниханов и Сергей Шойгу Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Только в этом году мы введем дополнительно три госпиталя. В прошлом году, по поручению Президента нашей страны, военно-строительный комплекс создал 31 госпиталь в самые короткие и сжатые сроки», – отметил Сергей Шойгу.

Он добавил, что за прошедший год Минобороны России успешно наработало технологии и методики, по которым сегодня строятся большинство объектов вооруженных сил страны.

«Уверен, что в июле следующего года будет сдана первая очередь, а к концу 2022 года госпиталь будет сдан полностью. Здесь будут применяться самые современные технологии как в области строительства, так и в области медицины. Будет поставлено самое современное оборудование, уже приступили к подготовке персонала – чтобы здесь был самый высокий уровень (оказания медицинских услуг – прим. Т-и.), который соответствует стандартам Минобороны России и Республики Татарстан», – резюмировал Сергей Шойгу.

Глава Минобороны РФ поблагодарил Рустама Минниханова за оперативное решение вопросов, возникающих при создании такого масштабного объекта.

«Здесь будут применяться самые современные технологии как в области строительства, так и в области медицины», – резюмировал Сергей Шойгу Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Это одна из немногих строек, которые мы начинаем, уже имея все решения по подключению необходимых коммуникаций, это очень важно. Поэтому выполнению поставленной задачи ничего не препятствует», – подчеркнул Сергей Шойгу.

Минниханов: Востребованность нового госпиталя - огромная

Президент Татарстана отметил, что закладка нового военного госпиталя в столице республики – знаковое событие. Оно напрямую связано с богатой историей Казани, где ранее уже действовал военный госпиталь, заложенный еще по приказу императора Петра I.

«В Казань возвращается военный госпиталь. В 1722 году по указу Петра Первого в Казани появился первый военный госпиталь. Он решал государственные задачи как в 1812 году (во время войны с Наполеоном – прим. Т-и) – здесь лечили самые сложные ранения, так и во времена Великой отечественной войны», – напомнил участникам торжества Президент РТ.

Президент Татарстана отметил, что закладка нового военного госпиталя в столице республики – знаковое событие Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В 2012 году прежний госпиталь был расформирован, но, по словам Минниханова, обращения жителей говорили о высокой востребованности данного медучреждения.

«Востребованность огромная – у нас два медицинских вуза, множество профильных специалистов. И, конечно же, мы обязуемся выполнить поставленную задачу своевременно и с хорошим качеством работы, укомплектовать госпиталь лучшими специалистами. Он будет служить для военнослужащих нашей республики, нашего округа, и тех задач, которые перед ним поставит Министерство обороны», – резюмировал Президент Татарстана и пожелал присутствующим строителям успешного старта строительных работ.