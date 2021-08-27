Шойгу: Военный госпиталь в Казани будет оказывать медуслуги на самом высоком уровне
В Казани будет вновь создан военный госпиталь - в следующем году начнет работать его первая очередь. Старт строительству сегодня дали Министр обороны России Сергей Шойгу и Президент Татарстана Рустам Минниханов. Подробности торжественного события – в материале ИА «Татар-информ».
Шойгу: в новом военном госпитале применим самые современные строительные и медицинские технологии
Новый госпиталь расположится в районе Оренбургского тракта рядом с республиканскими больницами – клинической и детской. Площадь застройки составит 1,3 гектара – это обусловлено санитарно-эпидемиологическими нормами. Кроме того, обширную территорию легко разбить на отдельные функциональные зоны: лечебную, инфекционную, хозяйственную, техническую и садово-парковую. Специалисты Военно-строительной компании за основу взяли типовое, уже успешно реализованное решение и учли местные климат и геологию.
Проект медучреждения предполагает строительство трех основных зданий, КПП и вспомогательных сооружений: пункта дезинфекции, станции медицинских газов, гаража и других.
Официальная часть мероприятия стартовала с закладки камня госпиталя, которую провели Рустам Минниханов и Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства напомнил, что в последнее время развернулось активное строительство медицинских учреждений по всей стране.
«Только в этом году мы введем дополнительно три госпиталя. В прошлом году, по поручению Президента нашей страны, военно-строительный комплекс создал 31 госпиталь в самые короткие и сжатые сроки», – отметил Сергей Шойгу.
Он добавил, что за прошедший год Минобороны России успешно наработало технологии и методики, по которым сегодня строятся большинство объектов вооруженных сил страны.
«Уверен, что в июле следующего года будет сдана первая очередь, а к концу 2022 года госпиталь будет сдан полностью. Здесь будут применяться самые современные технологии как в области строительства, так и в области медицины. Будет поставлено самое современное оборудование, уже приступили к подготовке персонала – чтобы здесь был самый высокий уровень (оказания медицинских услуг – прим. Т-и.), который соответствует стандартам Минобороны России и Республики Татарстан», – резюмировал Сергей Шойгу.
Глава Минобороны РФ поблагодарил Рустама Минниханова за оперативное решение вопросов, возникающих при создании такого масштабного объекта.
«Это одна из немногих строек, которые мы начинаем, уже имея все решения по подключению необходимых коммуникаций, это очень важно. Поэтому выполнению поставленной задачи ничего не препятствует», – подчеркнул Сергей Шойгу.
Минниханов: Востребованность нового госпиталя - огромная
Президент Татарстана отметил, что закладка нового военного госпиталя в столице республики – знаковое событие. Оно напрямую связано с богатой историей Казани, где ранее уже действовал военный госпиталь, заложенный еще по приказу императора Петра I.
«В Казань возвращается военный госпиталь. В 1722 году по указу Петра Первого в Казани появился первый военный госпиталь. Он решал государственные задачи как в 1812 году (во время войны с Наполеоном – прим. Т-и) – здесь лечили самые сложные ранения, так и во времена Великой отечественной войны», – напомнил участникам торжества Президент РТ.
В 2012 году прежний госпиталь был расформирован, но, по словам Минниханова, обращения жителей говорили о высокой востребованности данного медучреждения.
«Востребованность огромная – у нас два медицинских вуза, множество профильных специалистов. И, конечно же, мы обязуемся выполнить поставленную задачу своевременно и с хорошим качеством работы, укомплектовать госпиталь лучшими специалистами. Он будет служить для военнослужащих нашей республики, нашего округа, и тех задач, которые перед ним поставит Министерство обороны», – резюмировал Президент Татарстана и пожелал присутствующим строителям успешного старта строительных работ.