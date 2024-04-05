В Казани откроют выставку, посвященную семейным династиям XIX–XX веков

В культурном центре «Московский» откроется выставка, посвященная семейным династиям, под названием «Казань и казанцы в XIX–XX веках». Вернисаж состоится 9 апреля в 16:00. Вход свободный.

На этом мероприятии гостям покажут фото и предметы семей, содействовавших развитию промышленности, образования и науки в столице Татарстана, а также повлиявшие на культуру и внесшие огромный вклад в историю Казани.

По данным пресс-службы мэрии города, все экспонаты взяли из фондов Музейного комплекса Казани и семейного архива Бренингов.

Ранее сообщалось, что в казанском КЦ «Сайдаш» открылась художественная выставка «За пушкинской строкой», на которой показали работы учащихся детских художественных школ, а также сыграли спектакль «Лукоморье». Событие приурочено к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Также в Казани открылась выставка «Города не умирают… История Укека в находках». Она проходит Музее Государственности Татарстана, в рамках мероприятий, приуроченных к юбилею Института археологии АН РТ. Там гости смогут увидеть халат из египетской ткани XIII-XIV веков, уникальный чехол для зеркала с сюжетом из китайской мифологии, а также фрагмент лепешки, который попал в пожар, обгорел и сохранился до наших дней.