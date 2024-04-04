В казанском КЦ «Сайдаш» открылась художественная выставка «За пушкинской строкой»

В Казани, в культурном центре «Сайдаш», состоялось открытие выставки «За пушкинской строкой». На выставке были представлены работы учащихся детских художественных школ №4 и 7, а также продемонстрирован спектакль «Лукоморье». Событие приурочено к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

«Радости нет предела от того профессионализма, который я здесь увидел. Я удивляюсь, насколько интересны композиции, все темы открыты, особую благодарность выражаю педагогам. Очень хочется показать эти работы всему миру, ведь они проходили особый отбор. Большое спасибо за эту интереснейшую выставку», — поделился с журналистом «Татар-информа» народный художник и заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Мударис Мингазов.

Выставка объединила графику и живопись, а также познакомила посетителей с профессионально выполненными работами по декоративно-прикладному искусству.

«Это работы не просто учеников, а профессиональных и талантливых учеников. Очень приятно смотреть на то, как вы растете и развиваетесь. Поздравляю вас с открытием выставки, смотрите, посещайте, наслаждайтесь», — выразила благодарность педагогам и ученикам представитель администрации Советского района Казани Маргарита Епахова.

Посетители смогли увидеть 46 иллюстраций к сказкам и другим произведениям классика. Всё это позволило погрузиться в атмосферу эпохи XVIII-XIX веков, а также в историю российского государства.

«Я очень рада, что мы сегодня все вместе. При подготовке выставки я столкнулась с проблемой: дети XXI века не читали Александра Пушкина. Но благодаря моим убеждениям и убеждениям родителей всё-таки удалось победить и организовать такую потрясающую выставку», — рассказала директор школы № 4 Лада Выборнова.

В свою очередь, директор школы №7 Разина Биктагирова отметила профессионализм ребят.

«Я думаю, что никто не остался равнодушным к этой выставке. Все работы – настоящее чудо. Так светло стало на душе, спасибо за ваши работы, они действительно восхищают и трогают», –поделилась мнением она.

Выставка будет работать в КЦ «Сайдаш» до 17 апреля.

Автор материала и фото: Анастасия Спивакова