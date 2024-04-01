В Казани открылась выставка «Города не умирают… История Укека в находках»

В казанском Музее Государственности Татарстана, в рамках мероприятий, приуроченных к юбилею Института археологии АН РТ, открылась выставка «Города не умирают… История Укека в находках».

«Все предметы подлинные. Из наиболее интересных: халат из египетской ткани XIII-XIV веков, уникальный чехол для зеркала с сюжетом из китайской мифологии и даже фрагмент лепешки, который попал в пожар, обгорел и сохранился до наших дней. Из непонятных изделий — костяная зубная щетка», — поделилась начальник отдела исторических музеев Марина Давыдова.

Экспонаты, представленные на выставке, привезены из музеев Саратова: Саратовский областной краеведческий музей, Саратовский исторический парк «Моя История» и Энгельский краеведческий музей.

Институт археологии плотно участвует в мероприятиях, проводимых историческим парком «Моя история». Одно из них — прошлогодний фестиваль археологии и реконструкции «Укек», который ежедневно посещало около 60 тыс. человек.

Сейчас проблема для многих археологов — это проведение раскопок. Дело в том, что часть памятника застроена частным сектором, а порядка 90 гектар затоплено водохранилищем.

Укек — город-переправа в Ханскую ставку, (речь о ханах Золотой Орды) находившийся на территории Саратова в период с XIII по XIV век. Его роль и расположение позволяют фиксировать артефакты не только монгольской, но и западной и православной культуры. Площадь исторического города оценивается в 190 гектар (около 2 кв. км.). В городе был целый православный квартал со своим храмом.

Выставка будет открыта до 12 мая.

Автор материала: Жамиль Салимгареев