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Новости Татарстана и Казани
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В Казани организуют несколько встреч для православной молодежи
Молодые прихожане храмов Казани смогут принять участие в православном молодежном движении, а также поучаствовать в творческих мероприятиях.
Как сообщили в татарстанской митрополии, 11 марта проведут кинопоказ «Страсти Христова», а после данную кинокартину обсудят. Также 12 и 23 марта для участников движения организуют творческие мастер-классы. А 13 марта проведут встречу с представителями дискуссионного клуба ZeTalk. Все мероприятия начинаются в 18:30.
Участники молодежного движения также посетят воскресные и праздничные богослужения в Сергиевском храме. А еще, 14 и 28 марта, пройдут репетиции молодежного хора. За актуальной информацией о событиях можно следить по ссылке.
Прихожан будут ждать в молодежном пространстве «Азбука» при храме преподобного Сергия Радонежского по адресу: ул.Япеева.
Ранее сообщалось, что в Казани откроют выставку о народах Поволжья в честь Года семьи в России.
Также в парках и скверах Казани проведут ряд мероприятий 8 и 9 марта.
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