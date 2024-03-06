В Казани организуют несколько встреч для православной молодежи

Молодые прихожане храмов Казани смогут принять участие в православном молодежном движении, а также поучаствовать в творческих мероприятиях.

Как сообщили в татарстанской митрополии, 11 марта проведут кинопоказ «Страсти Христова», а после данную кинокартину обсудят. Также 12 и 23 марта для участников движения организуют творческие мастер-классы. А 13 марта проведут встречу с представителями дискуссионного клуба ZeTalk. Все мероприятия начинаются в 18:30.

Участники молодежного движения также посетят воскресные и праздничные богослужения в Сергиевском храме. А еще, 14 и 28 марта, пройдут репетиции молодежного хора. За актуальной информацией о событиях можно следить по ссылке.

Прихожан будут ждать в молодежном пространстве «Азбука» при храме преподобного Сергия Радонежского по адресу: ул.Япеева.

Ранее сообщалось, что в Казани откроют выставку о народах Поволжья в честь Года семьи в России.