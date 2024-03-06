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В Казани откроют выставку о народах Поволжья в честь Года семьи в России
В субботу, 9 марта, в Казани откроют выставку «Время семьи». Ее можно будет увидеть около Центра семьи «Казан».
Как сообщили в Дирекции парков и скверов, выставка приурочена к Году семьи в России. Она раскроет тему брака и института семьи через фотографии народов Поволжья. На снимках через одежду мужа и жены расскажут о национальности, социальной принадлежности, возрасте семейной пары.
Причем все фотографии дополнит пояснительный текст, который поможет лучше понять и оценить глубину семейных связей и традиций.
На выставке гости также смогут послушать экскурсию от кураторов проекта. Открытие - в 11:00. Для участия нужна регистрация по ссылке.
Уточняется, что выставка продлится до конца августа.
Ранее сообщалось, что в парках и скверах Казани проведут ряд мероприятий 8 и 9 марта.
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