В Казани откроют выставку о народах Поволжья в честь Года семьи в России

Фото: Дирекция парков и скверов

В субботу, 9 марта, в Казани откроют выставку «Время семьи». Ее можно будет увидеть около Центра семьи «Казан».

Как сообщили в Дирекции парков и скверов, выставка приурочена к Году семьи в России. Она раскроет тему брака и института семьи через фотографии народов Поволжья. На снимках через одежду мужа и жены расскажут о национальности, социальной принадлежности, возрасте семейной пары.

Причем все фотографии дополнит пояснительный текст, который поможет лучше понять и оценить глубину семейных связей и традиций.

На выставке гости также смогут послушать экскурсию от кураторов проекта. Открытие - в 11:00. Для участия нужна регистрация по ссылке.

Уточняется, что выставка продлится до конца августа.

Ранее сообщалось, что в парках и скверах Казани проведут ряд мероприятий 8 и 9 марта.