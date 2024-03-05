В парках и скверах Казани проведут ряд мероприятий 8 и 9 марта

В праздничные выходные, 8 и 9 марта, в парках и скверах Казани организуют практику по йоге, музыкальные лекции, женский марафон и многое другое. Программу мероприятий представили в Дирекции парков и скверов столицы РТ.

Так, 8 марта в парке «Светлая долина» в 10:00 организуют практику кундалини йога. Гости смогут поделать физические и дыхательные упражнения, которые помогут раскрыть внутреннею энергию. Для участия нужно записаться.

В тот же день, в 11:00 на «Черном озере» проведут музыкальную лекцию «Великолепные татарки». На встрече слушателям расскажут про выдающихся татарских женщин — царицах, композиторах, певицах, актрисах, художницах, поэтах и балеринах.

Также в 12:00 в Горкинско-Ометьевском лесу в холле лыжной базы казанцы смогут выбрать открытку, написать на ней теплые пожелания, а затем отправить близким по почте или просто забрать с собой.

Через два часа, в 14:00, организуют скетч-встречу в мастерской на бульваре «Ак Чәчәкләр» с тату-мастером. На встрече гостей научат рисовать различные зарисовки, которые можно будет использовать в качестве эскиза для тату. Для участия нужна регистрация по ссылке.

В субботу, 9 марта, в 19:30 организуют женский микрофон в Центре семьи «Казан» — это стендап начинающих комиков. Для участия нужна регистрация по ссылке.