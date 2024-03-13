Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани организовали ифтар для делегатов Всемирного фестиваля молодежи, которые приехали в Татарстан в рамках выездной программы. Желающие могли прочитать намаз, а затем совершить прием пищи после захода солнца.

«Наша программа называется „Жить и работать в России“. Поэтому мы решили показать делегатам фестиваля через призму Татарстана многонациональность, многоконфессиональность и духовные традиции. А так как среди них есть мусульмане, мы решили устроить ифтар. На протяжении всего пребывания в Казани у участников фестиваля есть возможность прочитать намазы и в номерах, и в местах их путешествий», — отметила заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для гостей была подготовлена и культурная программа. Делегаты поучаствовали в мастер-классе по приготовлению треугольников и смогли примерить национальные татарские костюмы. Затем для них выступили республиканские артисты.

«Ифтар — это одно из самых радостных событий поста. Постящегося человека ожидают две радости: когда он кушает в хорошей компании после того, как он весь день не ел, не пил, себя сдерживал, и когда у него будет встреча со Всевышним, потому что награда за пост скрыта от человека. Через сегодняшнее мероприятие мы нашим гостям показываем красоту ислама», — рассказал Алан хазрат Панарин, имам-хатыб мечети «Ризван».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Делегаты Всемирного фестиваля молодежи оказаличь очень впечатлены Казанью и польщены таким вниманием к ним со стороны организаторов.

«Мы в Египте знаем, что Казань — это мусульманский город. Очень хорошо, что здесь нам дали возможность провести намаз и ифтар. Здесь очень красивый город, особенно меня впечатлили „Кул-Шариф“ и Кремль», — поделился впечатлениями делегат из Египта Мохаммед Абумубарка.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В течение следующих трех дней участники фестиваля посетят еще несколько объектов в Казани и Иннополисе.