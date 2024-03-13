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Ринат Садыков встретился с делегатами Всемирного фестиваля молодежи в Казани
Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков в Национальной библиотеке Татарстана встретился с делегатами Всемирного фестиваля молодежи, которые приехали в Казань в рамках выездной программы. Он рассказал им о молодежной политике, которая проводится в республике, и ответил на их вопросы.
«Для нас очень важно принимать такую большую делегацию из 50 стран мира. Татарстан и Казань очень часто принимают различные международные мероприятия высокого уровня в разных областях. Ваш визит — это знаковое событие, которое непременно останется в истории», — поприветствовал участников фестиваля министр.
Он рассказал, что одним из основных приоритетов работы Министерства по делам молодежи РТ являются вопросы семейных ценностей и формирования индивидуального портрета личности подрастающего поколения.
Далее Садыков рассказал о самой республике и о 175 национальностях, в дружбе, мире и согласии проживающих в регионе.
«В Татарстане проживают почти 4 млн жителей, из которых порядка 1 млн — это молодежь. Государственной молодежной политике в регионе уже 30 лет. Это большой путь к созданию условий для самореализации молодых людей», — продолжил министр.
Он рассказал о развитой инфраструктуре молодежной политики в республике, открытии новых молодежных центров, детских лагерей, подростковых клубов.
Затем участники форума получили возможность задать вопросы Ринату Садыкову. Они касались разных сфер. К примеру, студент из Мальмё (Швеция) решил уточнить, каким образом он может поступить в казанский вуз, а делегат из Приднестровья выразила желание создать совместные проекты с Татарстаном.
«Для меня большая честь участвовать в этой дискуссии. Я очень впечатлен Казанью. Здесь есть история, культура, традиции и образование. Это то, чего так не хватает на моей родине. Когда мы пришли в Национальную библиотеку, я увидел огромное количество книг, поразился тому, как их легко можно взять, прочитать и вернуть обратно. Я даже снял видео, чтобы отправить его домой. Это очень сильно изменило мое видение», — поделился впечатлениями делегат из Республики Чад Сильван Маджимба.
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