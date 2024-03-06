Путин: Участники ВФМ создали в Сочи город молодежи мира

Участники Всемирного фестиваля молодежи из разных стран создали в Сочи настоящий город молодежи мира. Это говорит о том, что есть то, что нас всех объединяет, заявил Президент России Владимир Путин на площадке ВФМ-2024 в Сочи.

«Но как же вам удалось создать этот город молодежи мира? Как, если вы такие разные? А видимо есть что-то, что нас всех объединяет. Сегодня в России мы называем это нашими традиционными ценностями – это фундамент нашей жизни, нашего бытия. Это значит, что есть нечто такое, что нас всех роднит между собой. И первое, что приходит в голову, – несмотря на то, что мы выглядим по-разному внешне – по цвету кожи, может, еще как-то <...> – мы все люди и мы все равны», – обратился к молодежи глава государства.

Поэтому главным условием, стоящим при организации фестиваля, стало создание условий свободы, творчества и дружбы.