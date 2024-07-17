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Новости Татарстана и Казани
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В Казани опять ограничат движение транспорта по улице Болотникова
В Кировском районе столицы Татарстана вновь на время ограничат движение транспорта по улице Болотникова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Проезжая часть на участке от дома №22 по улице Ново-Светлая до здания №5 по улице Болотникова окажется частично перекрыта на месяц, с 20 июля по 20 августа, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.
Временные неудобства будут вызваны работами по реконструкции ливневой канализации. По той же самой причине этот же участок был закрыт для машин с 20 мая по 5 июля.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани до конца зимы 2026 года из-за строительства второй линии метрополитена закроют часть улицы Фучика.
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