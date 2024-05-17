Проезд по улице Болотникова в Казани ограничат на полтора месяца

В Казани вводится ограничение движение по улице Болотникова. Меру примут на время работ по реконструкции ливневой канализации, сообщили в мэрии столицы РТ.

Работы проведут с 20 мая по 5 июля. На это время частично перекроют отрезок от дома №22 по улице Ново-Светлой до дома №5 по ул.Болотникова.

Ранее стало известно, что до конца августа в Казани перекроют улицу Подлужная. Здесь запланированы работы по покраске перекрытий на мосту Миллениум.