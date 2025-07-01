В Казани ограничат продажу алкоголя в день Суперкубка России
На ряде улиц столицы Татарстана 12 июля ограничат розничную продажу алкоголя. Такая мера необходима для обеспечения безопасности при проведении футбольного матча за Суперкубок России 2025 года между командами «Краснодар» и ЦСКА, который состоится в этот день.
Соответствующее постановление Кабинета Министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
В центре Казани ограничение затронет торговые объекты, расположенные по улицам Астрономическая, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзная, Университетская и Чернышевского.
Кроме того, продажа алкоголя временно не будет производиться около стадиона «Ак Барс Арена» в следующих границах: по проспекту Фатыха Амирхана от улицы Сибгата Хакима до улицы Чистопольская, по улице Чистопольская до Адоратского, от улицы Адоратского до Лаврентьева, по улице Лаврентьева вдоль дворовых территорий до дома №10 по улице Гаврилова, затем по границе обводного моста Третьей транспортной дамбы до улицы Троицкий Лес, а потом вдоль края акватории реки Казанки до проспекта Амирхана.
Запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.