В Казани ограничат продажу алкоголя в день Суперкубка России

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На ряде улиц столицы Татарстана 12 июля ограничат розничную продажу алкоголя. Такая мера необходима для обеспечения безопасности при проведении футбольного матча за Суперкубок России 2025 года между командами «Краснодар» и ЦСКА, который состоится в этот день.

Соответствующее постановление Кабинета Министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В центре Казани ограничение затронет торговые объекты, расположенные по улицам Астрономическая, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзная, Университетская и Чернышевского.

Кроме того, продажа алкоголя временно не будет производиться около стадиона «Ак Барс Арена» в следующих границах: по проспекту Фатыха Амирхана от улицы Сибгата Хакима до улицы Чистопольская, по улице Чистопольская до Адоратского, от улицы Адоратского до Лаврентьева, по улице Лаврентьева вдоль дворовых территорий до дома №10 по улице Гаврилова, затем по границе обводного моста Третьей транспортной дамбы до улицы Троицкий Лес, а потом вдоль края акватории реки Казанки до проспекта Амирхана.

Запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.