В РФС объяснили, почему Суперкубок России будут проводить в Казани

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему Суперкубок России в 2025 году решили проводить в Казани.

«Рассмотрели совокупность всех заявок, направленных в РФС, исходя из тех объектов спортивной инфраструктуры, которые были предложены, условий, на которых были предложены эти объекты. Также учитывали предыдущий опыт проведения соревнований на различных стадионах, анализировали логистику, отели и прочее и приняли решение в пользу Казани», – передает слова Митрофанова «Матч ТВ».

Напомним, в Суперкубке сойдутся ЦСКА и «Краснодар». «Армейцы» взяли Кубок России, в Суперфинале обыграв «Ростов» (0:0, 4:3 по пенальти). «Быки» же взяли чемпионство РПЛ.

В 2023-м году Суперкубок России также принимала Казань. В том матче играли ЦСКА и «Зенит», где победу одержала команда Сергея Семака (0:0, 5:4 по пенальти).