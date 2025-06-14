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На главную ТИ-Спорт 14 июня 2025 18:58

Матч за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет в Казани

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Матч за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет в Казани
Фото: fckrasnodar.ru

12 июля состоится Суперкубок России, где сойдутся чемпион РПЛ «Краснодар»и обладатель Кубка страны ЦСКА. Матч примет «Ак-Барс Арена», являющаяся домашним стадионом «Рубина».

«Быки» стали чемпионами Премьер-лиги впервые в истории, завершив сезон с 67-ю очками. Второе место занял «Зенит» с 66-ю баллами. Бронза досталась «армейцам» (59 очков). В Суперфинале Кубка России ЦСКА обыграл «Ростов» (0:0, 4:3 по пенальти).

Напомним, действующим обладателем Суперкубка России является «Зенит». В минувшем году команда Сергея Семака победила «Краснодар» (4:2) в игре за трофей.

#ФК Краснодар #фк зенит #спорт #футбол #кубок России
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