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В Казани ограничат движение по улице Московской для реконструкции сетей водоснабжения
В Казани с 12 апреля ограничат движение по улице Московской. Такая мера будет действовать по 15 мая включительно, сообщает мэрия столицы Татарстана.
Уточняется, что «ограничение» подразумевает закрытие участков около домов №20, 53, 57, а также «отрезка» по улицам от Парижской Коммуны до Галиаскара Камала.
Отметим, что ограничить движение необходимо, чтобы рабочие смогли провести реконструкцию сетей водоснабжения.
Напомним, что с 17 апреля в Казани также ограничат улицу Фучика. До 30 июня там перекроют две полосы дороги около дома №108.
Отметим также, что с 19 апреля по 13 мая ограничат движение по улице Миславского. Дорогу там закроют от здания №16 до улицы Карла Маркса.
И еще с 23.00 27 апреля до 5.00 28 апреля ограничат движение по улице Карла Маркса у пересечения с улицей Миславского.
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