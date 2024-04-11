В Казани ограничат движение по улице Московской для реконструкции сетей водоснабжения

В Казани с 12 апреля ограничат движение по улице Московской. Такая мера будет действовать по 15 мая включительно, сообщает мэрия столицы Татарстана.

Уточняется, что «ограничение» подразумевает закрытие участков около домов №20, 53, 57, а также «отрезка» по улицам от Парижской Коммуны до Галиаскара Камала.

Отметим, что ограничить движение необходимо, чтобы рабочие смогли провести реконструкцию сетей водоснабжения.

Напомним, что с 17 апреля в Казани также ограничат улицу Фучика. До 30 июня там перекроют две полосы дороги около дома №108.

Отметим также, что с 19 апреля по 13 мая ограничат движение по улице Миславского. Дорогу там закроют от здания №16 до улицы Карла Маркса.

И еще с 23.00 27 апреля до 5.00 28 апреля ограничат движение по улице Карла Маркса у пересечения с улицей Миславского.