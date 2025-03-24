В Казани ограничат движение по одному из проездов на улице Чистопольская

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В столице Татарстана на время полностью перекроют местный проезд около дома №38 по улице Чистопольская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ограничение будет действовать с 28 марта по 28 апреля. Причиной временных неудобств станут работы по реконструкции участка III Северного коллектора, пояснили в Комитете внешнего благоустройства города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что реконструкцию Третьего северного коллектора в Казани завершат к концу 2025 года.