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Общество 24 марта 2025 21:00

В Казани ограничат движение по одному из проездов на улице Чистопольская

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В Казани ограничат движение по одному из проездов на улице Чистопольская
Фото: kzn.ru

В столице Татарстана на время полностью перекроют местный проезд около дома №38 по улице Чистопольская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ограничение будет действовать с 28 марта по 28 апреля. Причиной временных неудобств станут работы по реконструкции участка III Северного коллектора, пояснили в Комитете внешнего благоустройства города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что реконструкцию Третьего северного коллектора в Казани завершат к концу 2025 года.

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#ограничение движения #коллектор
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