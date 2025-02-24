В Казани ограничат движение по двум улицам из-за ремонта Третьего северного коллектора

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В Ново-Савиновском районе столицы Татарстана на время ограничат движение по двум улицам – Чистопольской и Мередианной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Причиной временных неудобств станут работы по реконструкции участка Третьего северного коллектора.

По информации городского Комитета внешнего благоустройства, с 27 февраля по 10 марта окажутся закрыты:

– местный проезд рядом с домом №26 по улице Чистопольская (полностью),

– местный проезд возле дома №28 по улице Чистопольская (полностью),

– тротуар около дома №30 по улице Чистопольская (частично).

Кроме того, на одну ночь, с 23 часов 1 марта до 6 часов утра 2 марта, будет полностью перекрыта проезжая часть между домами №26 и №28 по улице Меридианная.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что реконструкцию Третьего северного коллектора в Казани завершат к концу 2025 года.