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Реконструкцию Третьего северного коллектора в Казани завершат к концу 2025 года
В Казани продолжается реконструкция Третьего северного коллектора. Работы ведутся рядом с «Татнефть Ареной», рассказали в мэрии столицы РТ.
Земляные работы, установка технологических камер и колодцев проводится на участке от дома №3 по улице Амирхана до №26/5 по улице Чистопольской. Протяженность трубопровода на этом отрезке составляет почти 1,4 километра.
Ожидается, что работы будут завершены до конца следующего года.
«В августе завершили ремонтные работы на участке вдоль КАИ. Трубопровод уже запущен, а движение по проезжей части восстановлено», — говорится в телеграм-канале мэрии.
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