В Казани ограничат движение еще по одному участку улицы Лейтенанта Красикова

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В столице Татарстана на время перекроют еще один участок улицы Лейтенанта Красикова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сначала, с 21.00 22 сентября до 00.00 24 сентября, частично закрыты окажутся проезжая часть и тротуар напротив жилого дома №8 по улице Лейтенанта Красикова. Позднее, с 25 по 28 сентября, движение по тротуару напротив упомянутого выше дома ограничат полностью.

Причиной временных неудобств станут работы по прокладке сетей водоснабжения методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) к девятиэтажному жилому дому №1 в жилом комплексе по улице Ильича в поселке Юдино.

Ранее, с 7 сентября, для пешеходов и автомобилистов закрыли тротуар, местный проезд и проезжую часть возле дома №12 по улице Лейтенанта Красикова. Ограничение будет действовать до 10 октября.

Кроме того, в Казани в предстоящие дни ограничат движение по улице Бригадная, о чем сообщал «Татар-информ».