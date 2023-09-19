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Новости Татарстана и Казани
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В Казани ограничат движение еще по одному участку улицы Лейтенанта Красикова
В столице Татарстана на время перекроют еще один участок улицы Лейтенанта Красикова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Сначала, с 21.00 22 сентября до 00.00 24 сентября, частично закрыты окажутся проезжая часть и тротуар напротив жилого дома №8 по улице Лейтенанта Красикова. Позднее, с 25 по 28 сентября, движение по тротуару напротив упомянутого выше дома ограничат полностью.
Причиной временных неудобств станут работы по прокладке сетей водоснабжения методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) к девятиэтажному жилому дому №1 в жилом комплексе по улице Ильича в поселке Юдино.
Ранее, с 7 сентября, для пешеходов и автомобилистов закрыли тротуар, местный проезд и проезжую часть возле дома №12 по улице Лейтенанта Красикова. Ограничение будет действовать до 10 октября.
Кроме того, в Казани в предстоящие дни ограничат движение по улице Бригадная, о чем сообщал «Татар-информ».
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