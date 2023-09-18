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Новости Татарстана и Казани
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В Казани на неделю частично ограничат движение по улице Бригадная
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Фото: © «Татар-информ»
В Казани временно перекроют участок улицы Бригадная. Неудобства связаны со строительством газопровода, рассказали в Комитете внешнего благоустройства.
Так, ограничительный режим для автомобилей будет введен вблизи домов №46 по Бригадной и №5г по 2-й Бригадной и будет действовать с 8 утра 22 сентября и до 8 утра 28 сентября.
Ранее сообщалось, что до середины октября ограничат движение по улице Галактионова.
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