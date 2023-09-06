В Казани почти на месяц ограничат движение по улице Лейтенанта Красикова

Фото: пресс-служба мэрии Казани

С завтрашнего дня в Казани частично перекроют улицу Лейтенанта Красикова. Временные неудобства связаны с реконструкцией тепловых сетей, сообщает Комитет внешнего благоустройства городского исполкома.

Ограничительный режим будет действовать с 7 сентября по 10 октября для пешеходов и автомобилистов на участке возле дома №12 – здесь закроют тротуар, местный проезд и проезжую часть.