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Общество 6 сентября 2023 10:06

В Казани почти на месяц ограничат движение по улице Лейтенанта Красикова

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В Казани почти на месяц ограничат движение по улице Лейтенанта Красикова
Фото: пресс-служба мэрии Казани

С завтрашнего дня в Казани частично перекроют улицу Лейтенанта Красикова. Временные неудобства связаны с реконструкцией тепловых сетей, сообщает Комитет внешнего благоустройства городского исполкома.

Ограничительный режим будет действовать с 7 сентября по 10 октября для пешеходов и автомобилистов на участке возле дома №12 – здесь закроют тротуар, местный проезд и проезжую часть.

#ограничение движения
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